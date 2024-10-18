18 Ekim 2024 12:50 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:53

Bilim Akademisi üyesi, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, 65 yaşında hayatını kaybetti. Sabancı Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlenen ve uluslararası ilişkiler bölümünde dersler veren Keyman, akademik kariyeri boyunca gerçekleştirdiği önemli çalışmalarıyla tanınan bir isimdi.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, 65 yaşında hayatını kaybetti. Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’nin saygın akademisyenleri arasında yer alan Keyman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

PROF. DR. FUAT KEYMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Fuat Keyman, 1981 yılında lisans eğitimini, 1983'te ise yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora derecesini ise 1991 yılında Kanada’daki Carleton Üniversitesi'nden aldı.

1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam eden Keyman, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde dersler verdi. Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini üstlenen ve uluslararası ilişkiler profesörü olarak çalışan Keyman, aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi’nin direktörlüğünü yürüttü.

Bilim Akademisi üyesi olan Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi gibi konularda yaptığı çalışmalarıyla tanınan, alanında öncü bir isimdi.