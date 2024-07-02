Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı! Elleri ve ayakları bağlanmış hale bulunmuştu: Ön otopsi raporu çıktı
Eskişehir'de 4 gündür her yerde aranan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Boğularak öldürülen Karasu'nun kaybolmadan önce 5 kişilik bir grubu aracına aldığı belirlendi.
ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. 27 Haziran'dan itibaren her yerde aranan Karasu'nun cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı şekilde Porsuk Çayı'nda bulundu.
GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ
Ekipler yaptığı çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi, cep telefonu sinyalleri takip edildi.
5 KİŞİLİK GRUBU ARACINA ALMIŞ
Profesörün kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edildi. Bekir Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı öğrenildi.
Kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı. Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği görüldü.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Karasu'ya ait terk edilmiş halde bulunan araç da gasp edilmişti. Olayla ilgili 7 şüpheli belirlenirken 5 kişi gözaltına alındı.
Kayıp 2 zanlı aranıyor.
Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak.