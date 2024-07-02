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Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı! Elleri ve ayakları bağlanmış hale bulunmuştu: Ön otopsi raporu çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:12
Profesör Bekir Karasu&#039;nun ölümündeki sır perdesi aralandı! Elleri ve ayakları bağlanmış hale bulunmuştu: Ön otopsi raporu çıktı

Eskişehir'de 4 gündür her yerde aranan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni Porsuk Çayı'nda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Boğularak öldürülen Karasu'nun kaybolmadan önce 5 kişilik bir grubu aracına aldığı belirlendi.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. 27 Haziran'dan itibaren her yerde aranan Karasu'nun cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı şekilde Porsuk Çayı'nda bulundu. 

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

Ekipler yaptığı çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi, cep telefonu sinyalleri takip edildi. 

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 6

5 KİŞİLİK GRUBU ARACINA ALMIŞ 

Profesörün kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edildi. Bekir Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı öğrenildi. 

Kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı. Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği görüldü.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 7

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ 

Karasu'ya ait terk edilmiş halde bulunan araç da gasp edilmişti. Olayla ilgili 7 şüpheli belirlenirken 5 kişi gözaltına alındı.

Kayıp 2 zanlı aranıyor.

Ön otopside Bekir Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı | Güvenlik kameraları incelendi, ön otopsi raporu çıktı - 4

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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