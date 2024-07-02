Profesör Bekir Karasu'nun ölümündeki sır perdesi aralandı! Elleri ve ayakları bağlanmış hale bulunmuştu: Ön otopsi raporu çıktı

02 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:12

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. 27 Haziran'dan itibaren her yerde aranan Karasu'nun cansız bedeni elleri ve ayakları bağlı şekilde Porsuk Çayı'nda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

Ekipler yaptığı çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi, cep telefonu sinyalleri takip edildi.

5 KİŞİLİK GRUBU ARACINA ALMIŞ

Profesörün kaybolmadan önce 5 kişiyi aracına aldığı tespit edildi. Bekir Karasu'nun olay günü bir kafile ile geziye çıktığı öğrenildi.

Kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği anlaşıldı. Saatlerce izlenen görüntülerde Karasu ile birlikte 5 şüphelinin aynı araca bindiği görüldü.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ