Provokatörlere geçit yok! İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberinin detayları gelecek: Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasında sonra sosyal medyada provokatif paylaşımla yapan 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasında sonra birçok kişi, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulundu.
23 ilçede 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerin ardından provokatif paylaşım yapanların yakalanması için ekipler harekete geçti.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler; Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.