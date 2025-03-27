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 | Baran Aksoy

Provokatörlere geçit yok! İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberinin detayları gelecek: Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasında sonra sosyal medyada provokatif paylaşımla yapan 30 kişi gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 14:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasında sonra birçok kişi, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulundu.

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106 PROVOKATÖRE GÖZALTI KARARI

23 ilçede 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerin ardından provokatif paylaşım yapanların yakalanması için ekipler harekete geçti.

30 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler; Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

İBB SORUŞTURMASINDA SON DURUM?
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şu ana kadar, Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklandı. Bazı şirketlere el konulurken, özellikle inşaat sektöründeki firmalar incelemeye alındı. CHP'li iki milletvekilinin dosyası ayrıldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Soruşturmaya ilişkin son durumu paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütüldüğünün altını çizdi. Bakan Tunç, şuana kadar 51 kişinin tutuklandığını 14 kişinin de halen arandığını aktardı.
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