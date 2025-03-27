Provokatörlere geçit yok! İstanbul'da çok sayıda gözaltı kararı

İBB SORUŞTURMASINDA SON DURUM?

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şu ana kadar, Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişi tutuklandı. Bazı şirketlere el konulurken, özellikle inşaat sektöründeki firmalar incelemeye alındı. CHP'li iki milletvekilinin dosyası ayrıldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Soruşturmaya ilişkin son durumu paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütüldüğünün altını çizdi. Bakan Tunç, şuana kadar 51 kişinin tutuklandığını 14 kişinin de halen arandığını aktardı.