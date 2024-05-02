PSG 'sarı duvar'ı geçemedi! Borussia Dortmund tek golle kazandı 

02 May 2024 00:46 - Güncelleme : 02 May 2024 00:49

Real Madrid ile anlaşan Kylian Mbappe'nin sözleşme detayları ortaya çıktı

Real Madrid ile anlaşan Kylian Mbappe'nin sözleşme detayları ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Borussia Dortmund, kendi evi Signal Iduna Park'ta Paris Saint-Germain'le karşılaştı.

Maçın ilk yarısında, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un kaydettiği golle Borussia Dortmund 1-0 öne geçti.

Paris Saint-Germain, maçın ikinci yarısında bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Borussia Dortmund, bu sonuçla rövanş maçına avantajlı bir başlangıç yapacak.

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Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçını 81 bin kişi tribünden takip etti.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs Salı günü PSG'nin sahası Parc des Princes'te oynanacak.