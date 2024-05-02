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02 May 2024 00:46 - Güncelleme : 02 May 2024 00:49

PSG 'sarı duvar'ı geçemedi! Borussia Dortmund tek golle kazandı 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final açılış maçında Borussia Dortmund, kendi evinde Paris Saint-Germain karşısında 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maça Dortmund'un taraftarı damga vurdu. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
PSG &#039;sarı duvar&#039;ı geçemedi! Borussia Dortmund tek golle kazandı 

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Borussia Dortmund, kendi evi Signal Iduna Park'ta Paris Saint-Germain'le karşılaştı.

Maçın ilk yarısında, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un kaydettiği golle Borussia Dortmund 1-0 öne geçti.

Paris Saint-Germain, maçın ikinci yarısında bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Borussia Dortmund, bu sonuçla rövanş maçına avantajlı bir başlangıç yapacak. 

PSG 'sarı duvar'ı geçemedi! Borussia Dortmund tek golle kazandı  - 1. Resim

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM 

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçını 81 bin kişi tribünden takip etti.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs Salı günü PSG'nin sahası Parc des Princes'te oynanacak. 

Kaynak: TGRT Haber
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