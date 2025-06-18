PupG'deki düşmanını gerçek hayatta katletti! 19 yaşındaki genç hiç uğruna öldü

Siirt’te düzenlenen bir düğünde yaşanan dehşet anları, tüm Türkiye’nin yüreğini yaktı. 19 yaşındaki Adnan Pekgöz, dört yıl önce bir bilgisayar oyunu nedeniyle tartıştığı Aziz Asma tarafından düğün gecesi öldürüldü. Olayın ayrıntıları ortaya çıktıkça, yaşanan cinayet bir dramın ve uzun süreli bir kin zincirinin ürünü olarak kayıtlara geçti.

SANAL OYUNDA BAŞLAYAN HUSUMET

Sabah gazetesinde yer verilen polisin raporlarına göre, Aziz Asma ile Adnan Pekgöz aynı mahallede oturuyordu. Gençler arasında dört yıl önce "PubG" adlı sanal savaş oyunu sırasında çıkan sözlü tartışma, küfürleşmeyle birlikte gerçek hayata taşındı. O tarihten sonra ikili arasında bitmek bilmeyen bir husumet başladı.

SOKAKTA SALDIRDI, YILLARCA UNUTMADI

İlk gerginlikten bir süre sonra sokakta karşılaşan iki genç arasında kavga çıktı. Aziz Asma, eline geçirdiği taşla Adnan Pekgöz’e saldırarak onu yaraladı. Daha sonra başka bir karşılaşmada bu kez Adnan, Aziz’e yumruk attı. Her iki olay da ailelerin araya girmesiyle kapatıldı. Ancak Aziz Asma için bu yaşananlar unutulmadı, aksine içinde büyüyen bir intikam duygusuna dönüştü.

KANI DÜĞÜNDE AKITTI

Olayın finali, 6 Haziran gecesi yaşandı. Siirt’te düzenlenen bir düğün törenine silahla gelen Aziz Asma, salonda eğlenen Adnan Pekgöz’ü bir süre uzaktan izledi. Adnan halay çekerken arkasından yaklaşan Asma, tetiği çekti. Genç adam, oracıkta can verdi.

“BİR HİÇ UĞRUNA ÖLDÜRÜLDÜ”

Cinayet sonrası Adnan Pekgöz’ün yakınları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi. “Adnan’ımız bir hiç uğruna öldürüldü. Sebep ne namustu, ne başka bir şeydi. Bir oyundu…” ifadeleriyle yaşanan acıyı ve anlamsızlığı vurguladılar. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, “bir oyuna” kurban giden genç için adalet çağrısında bulundu.