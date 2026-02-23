Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Rakip takıma bahis oynadılar! 10 ildeki bahis operasyonunda tutuklamalar

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4 kişi için tutuklama kararı çıktı. Bahis hesabı bulunduğu belirlenen yöneticilerden rakip takıma bahis oynayanlar tespit edilmişti.

İhlas Haber Ajansı
23.02.2026
23:36
23.02.2026
23:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucu bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli 10 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adana Demirspor'dan Abdullah Sancak, Ankaragücü'nden Adem Başbilen, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Topdağ, Antalyaspor'dan Aytaç Altay ve Bahadır Haktanır, Adana Demirspor'dan Burhan Serkan Kalmaz, Bodrumspor'dan Caner Tuna, Antalyaspor'dan Cem Koç ve Cesur Burak Akar, Göztepe'den Enes Memiş, Giresunspor'dan Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir ve Gürkan Temür, Konyaspor'dan Hakan Faydaşıçok, Alanyaspor'dan Hüsamettin Akyüz, Alanyaspor'dan Hüseyin Gümrükçüler, Denizlispor'dan Hüseyin Sorudak, Giresunspor'dan İbrahim İnaç, Adana Demirspor'dan İhsan Çetinkaya, Konyaspor'dan Kamil Yücel ve Muhammet Ali Atasever, Giresunspor'dan Mustafa Tütüncü, Kocaelispor'dan Orhan Dönmez, Konyaspor'dan Osman Öztürk ve Osman Serper, Giresunspor'dan Osman Topal, Gençlerbirliği'nden Süleyman Yurtseven, Giresunspor'dan Tahsin Çoban, Antalyaspor'dan Tuncay Gülel, Sivasspor'dan Yasin Ocak, Denizlispor'dan Yavuz Cinkaya ve Konyaspor'dan Yunus Emre Demirkol olduğu öğrenildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan 32 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 28 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

#tutuklama
#Adli Kontrol
#Futbolda Bahis Soruşturması
#Şike Soruşturması
#Futbol Kulübü Yöneticileri
#Gündem
