Ramazan bayramı öncesi Bakan Yerlikaya'dan uyarı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan bayramı öncesinde uyarıda bulundu. 2024 yılında her ay trafik kazasında 510 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadelerini kullandı.

"YOLLAR KAVUŞMAK İÇİN VAR"

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı videoya yer veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu.

Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz “Sıfır Can Kaybı”. Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.