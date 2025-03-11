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 | Özge Sönmez

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Resmi takvim belli oldu!

Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala resmi takvim de belli oldu. Şimdiden tatil planı yapan vatandaşlar da "bu yıl bayram tatili kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk gelirken resmi takvime göre de bayram tatili 3,5 gün olarak belirlendi. Yani bayram, hafta sonu ile birleştirilmeyecek.

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Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Resmi takvim belli oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 09:23

Ramazan ayının sonlarına gelirken vatandaşlar da "bu yıl bayram tatili kaç gün sürecek?" sorusunu araştırmaya başladı. 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin detayları netleşti. İşte resmi takvime göre belirlenen tatil süresi ve detaylar…

BAYRAM TATİLİ 3,5 GÜN OLACAK

2025 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ancak hafta sonu tatili ile birleşmediği için tatil süresi uzamayacak. Resmi takvime göre, bayram tatili 3,5 gün olarak belirlendi.

Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi yarım gün tatil kabul edilirken, bayramın üç günü ise tam tatil olacak. Bu doğrultuda, kamu kurumlarında çalışanlar ve özel sektör çalışanları için bayram tatili, 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER 7 NİSAN'DA DERS BAŞI YAPACAK

Öğrenciler açısından ise bu yıl farklı bir durum söz konusu. Ramazan Bayramı tatili, ikinci dönem ara tatiliyle kesiştiği için, öğrenciler için ayrıca bir tatil süresi değişikliği olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre, okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Bu durum, öğrenciler için bayram tatilinin de içinde bulunduğu daha uzun bir dinlenme süresi anlamına geliyor.

BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Resmi takvime göre tatil süresi 3,5 gün olarak belirlenirken, kamu ve özel sektör çalışanları için ek tatil günleri verilmediği takdirde, 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla iş hayatı normal seyrine dönecek.

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