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 | Suat Vilgen

Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı iddiası! Sosyal medyadan tepki yağdı

Konya'da iki yaşındaki Rana bebeğin ölümüne neden olan köpeklerin bir dernek tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Büyük tepki toplayan dernekten tehditkar bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Rana'yı hayattan koparan köpekler kaçırıldı iddiası! Sosyal medyadan tepki yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 11:33

Konya'da yaşanan sokak köpeği saldırısı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana gelen olayda Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, ağır yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede yapılan kurtarılamamıştı. Olayın ardından Belediye büyük bir köpek toplama çalışması başlatırken, sosyal medyada dün gece yayılan bir iddia ortalığı karıştırdı.

VALİLİK VE BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Rana bebeğin ölümünün ardından sosyal medyada saldırın yer aldığı bölgedeki köpeklerin, Konya'da bir köpek derneği tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Köpekleri kaçıranlara ait olduğu öne sürülen "Konya Lokumlar" isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda , "Arkadaşlar olay benim beslediğim bölgenin yakınında meydana geldi. Sabah çok erken saatlerde gidip çıkarabildiğimiz kadar köpek çıkardık. Alana götürdüm" ifadeleri yer aldı.

Bir otomobilin içinde köpeklerin yer aldığı fotoğraf karesine yer verilen bir başka paylaşımda ise "Çok ağır bir imtihandan geçiyoruz. Kaç tur yaptık bilmiyorum, arabalara tıkıştırdık köpekleri. Bu bize reva değil. Belediye hayvanseverleri öne attı. Canımız tehlikede olmasına rağmen iki kadın canımızı hiçe saydık ve kurtarabildiklerimizi kurtardık" ifadelerine yer verildi.

"ALSAK SUÇ ALMASAK SUÇ"

Dernekten yapılan bu ve benzeri paylaşımlara vatandaşlardan tepki yağdı. Paylaşımları yapan şahıslar Rana bebeğin ölümünde pay sahibi olmakla suçlandı., Bunun üzerine dernek hesabından yapılan sert tonlu açıklamada, "Halk köpeklerin toplanmasını istiyor ve biz de elimizden geldiğince topluyoruz. Alsak suç olmasak suç. Benim kısırlaştırdığım köpekler, aldıklarım ve şua en nepsi üzerime çipli, bahçemde" ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

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#başıboş köpek
#konya
#sokak köpekleri
#Rana bebek
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