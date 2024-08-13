Recep İvedik filmi gerçek oldu! Eliyle 6 kiloluk balık yakaladı

13 Ağustos 2024 12:48 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:53

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize girdi. Serinlemek isterken yanında yüzen bir balık olduğunu gördü.

BALIĞI ELİYLE YAKALADI

Bir süre takip ettiği balığı eliyle yakalayan vatandaş, sahile çıkıp yakaladığı balıkla poz verdi. Vatandaşın balığı sudan çıkartması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BALIĞI ELİYLE TUTMASI AKILLARA RECEP İVEDİK'İ GETİRDİ

Çağatay Hacıoğulları'nın denizden eliyle balık tutması Recep İvedik 4 filmini akıllara getirdi.

Maldivlerde çekilen filmde Recep İvedik Survivor'a katıldı. Ada hayatını anlatan hikayede İvedik'in eliyle köpek balığını dövmesi ve eliyle balık tutması izleyenleri bir hayli güldürmüştü.