04 May 2024 01:09 - Güncelleme : 04 May 2024 01:09
Refüje çarpan araç hurdaya döndü: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa’da kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilde adeta hurdaya döndü. Araç içinde bulunan baba hayatını kaybederken, anne ve çocukları ise ağır yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Bursa ili Mustafa Kemal Paşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, baba E.G. idaresindeki otomobil yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarıp sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerince baba E.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne S.G. ile 2 çocuğu yaralandı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı