Reisi için milli yas! İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi

21 May 2024 02:39 - Güncelleme : 21 May 2024 02:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, İran halkının acısını paylaşmak için 1 günlük milli yas ilan ettiklerini açıkladı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşırken düşen helikopter Bell 212, İran İslam Devrimi'nden yani 1979 yılından önce İran'a ABD tarafından tedarik edilenler arasında yer alıyor.

REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTERİN MODELİ GÜNDEM OLDU

Bell 212'nin üretimine ilk olarak ABD'nin Texas eyaletine bağlı Fort Worth'da başlandı. Üretime daha sonra 1988'de fabrikasının Quebec'e bağlı Mirabel kentine taşınmasıyla Kanada'da devam edildi. Son, Bell 212 helikopteri 1998'de imal edildikten sonra üretimi durduruldu.

İlk uçuşunu 1968'de yapan helikopter, askeri maksatlarla üretilmiş olsa da sağlamlığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle sivil taşımacılıkta da hizmet veriyor. Bell 212, 1 pilot ve 14 yolcu olmak üzere 15 koltuğa kadar yolcu taşıyabilme kapasitesine sahip. Helikopter, yangın söndürme, kargo ve silahlı keşif gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Kazaya uğrayan helikopterin de modifiye edilerek 15 yolcu taşıyabilir hale getirildiği belirtiliyor.

BELL 212 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1 veya aletli uçuşta 2 pilotla uçurulabilen helikopter, 17,41 metre uzunluğunda. Yerden yüksekliği de 3,83 metre. Boş ağırlığı 2962 kilo olan Bell 212'nin maksimum 5080 kilo ağırlıkla kalkış yapabilen 1300 kilowatt gücünde bir motoru; 14,63 metre uzunluğunda iki rotoru bulunuyor.

Normalde saatte 190 kilometre hızda uçabilen helikopter, muharebe uçuşunda 220 kilometreye kadar çıkabiliyor. 439 kilometre menzilli helikopter, azami 5 bin 300 metre irtifada görev yapabiliyor.