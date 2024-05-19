Reisi'nin helikopter kazası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

19 May 2024 21:01 - Güncelleme : 19 May 2024 21:36

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi.

"BİR AN ÖNCE İYİ HABERLER ALMAYI UMUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Yaşanan kazanın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir."