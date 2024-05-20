Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından en net görüntü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 07:30 - Güncelleme : 20 May 2024 07:35
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkilileri arama çalışmaları sonunda acı haber geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter kazasında hayatını kaybetti.
İranlı yetkililer aynı helikopter kazasında Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdulnahiyan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaza, Türkiye'nin, helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA ulaştı. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı da Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı