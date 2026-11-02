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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:00

Rekabet Kurumu'ndan Google'a yapay zeka tedbiri: Adil paylaşım için harekete geçildi

Rekabet Kurumu, yapay zekanın kullandığı içerik özetlerinin haber sitelerinin trafik ve gelir kaybına yol açtığı endişesi nedeniyle harekete geçti. Kurum açıklamasında, yapay zeka hizmetlerinin kısıtlanmasını değil, dijital medya ekosisteminin korunmasının hedeflendiğini belirterek alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Rekabet Kurumu'ndan Google'a yapay zeka tedbiri: Adil paylaşım için harekete geçildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:00

Bugün bir internet kullanıcısı aramak istediği konuyu arama motoruna yazdığında karşısına ilk olarak tarafından hazırlanan özet çıkıyor. Pek çok kullanıcı aradığı sonucun kısa halini gördükten sonra herhangi bir siteyi ziyaret etmeden çıkış yapıyor. Bu durum ise özellikle haber sitelerinde trafik ve gelir kaybına yol açarken, bunun önüne geçilmesi amacıyla harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ

Rekabet Kurumu'ndan Google'a yapay zeka tedbiri: Adil paylaşım için harekete geçildi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Rekabet Kurumu, yapay zeka özetlerinin haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesiyle Google hakkında soruşturma açarak geçici tedbir kararı aldı.
Alınan geçici tedbir kararı, yapay zeka hizmetlerini kısıtlamayı değil, dijital medya ekosistemini korumayı ve yayıncıların haklarını adil şekilde almasını hedefliyor.
Google, haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak.
Yayıncılar, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına özgürce karar verebilecek.
Google'ın içerik kullanımı ve ücretlendirmesinde medya kuruluşlarına eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan sözleşme koşulları sunması gerekecek.
Rekabet Kurumu soruşturma kapsamında, Google'ın yapay zeka hizmetlerinin yayıncı trafiğini olumsuz etkileyip etkilemediğini ve içerik lisanslamalarında ayrımcılık yapılıp yapılmadığını inceleyecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Rekabet Kurumu'ndan Google'a yapay zeka tedbiri: Adil paylaşım için harekete geçildi

Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerinin nedenini kamuoyu ile paylaştı.

“Google'ın yapay zekâ özetlerine "adil paylaşım" tedbiri: Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar, artık haber sitelerine girmeden de yapay zekâ özetlerinden bilgi alabiliyor. Bu durumun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesi Rekabet Kurumunu harekete geçirdi” açıklamasıyla paylaşılan videoda şu ifadeler kullanıldı;

 

Rekabet Kurumu'ndan Google'a yapay zeka tedbiri: Adil paylaşım için harekete geçildi

“Google'ın yapay zeka özetlerine adil paylaşım tedbiri. Google'da güncel gelişmeleri araştıran kullanıcılar artık haber sitelerine girmeden de yapay zeka özetlerinden bilgi alabiliyor. Bu durumun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesi Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi.

Google hakkında açılırken haber yayıncılarının ekonomik haklarını korumaya yönelik geçici tedbir kararı da alındı. Karar, yapay zeka hizmetlerinin kısıtlanmasını değil, dijital medya ekosisteminin korunmasını ve yayıncıların emeklerinin karşılığını adil şekilde almasını hedefliyor. Tedbire göre Google, haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak.

Rekabet Kurumu'ndan Google'a yapay zeka tedbiri: Adil paylaşım için harekete geçildi

Yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan özgürce karar verebilecek. Ayrıca Google'ın, içerik kullanımı ve ücretlendirmesinde medya kuruluşlarına eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan sözleşme koşulları sunması gerekecek.

Google'ın hem medya sektörünü hem de kullanıcı deneyimini destekleyecek yapıcı adımlar atması bekleniyor. Tedbir kararına uyum sağlamak için uygulamanın nasıl şekillendirileceği ve hangi ticari yöntemin seçileceği ise tamamen Google'ın kendi kararına bağlı olacak.

Soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu; Google'ın yapay zeka ön izlemeleri ve yapay zeka modu hizmetlerinin bilgiyi doğrudan arama ekranında sunarak yayıncıların ziyaretçi trafiğini olumsuz etkileyip etkilemediğini ve içerik lisanslamalarında ayrımcılık yapılıp yapılmadığını detaylıca inceleyecek.

https://x.com/rekabethaber/status/2117164769329213799?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2117165025370464419%7Ctwgr%5E89d8e65096981a4988be5643e7e4a6914a8edecc%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fyasam%2Fson-dakika-rekabet-kurumundan-googlein-yapay-zeka-ozetlerine-adil-paylasim-tedbiri-7693379

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