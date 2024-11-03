Rekor miktarda uyuşturucu yakalandı! İran'dan Türkiye'ye giren 3 TIR'dan 4.5 tonu aşkın metamfetamin çıktı

03 Kasım 2024 10:05 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:17

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tırın içerisinde 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tırda rekor miktarda uyuşturucu yakaladı. Ekiplerin detaylı aramaları sonucunda talk pudrasına emdirilmiş ve bitki köklerine gizlenmiş toplam 4,5 ton metamfetamin ele geçirildi.

REKOR MİKTARDA UYUŞTURUCU

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan X paylaşımının tamamı şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç (3) tır aracı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu. Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi Üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak gerçekleştirilen arama neticesinde talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş vaziyette 3.797 kilogram olmak üzere 4.5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.