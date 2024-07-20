Rekor sıcaklıklar Türkiye'yi kasıp kavuruyor! Tehlike çanları çalıyor, barajlar kuruyor

20 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 15:41

Türkiye genelinde üst üste sıcaklık rekorları kırılırken diğer tarafta da barajlardaki doluluk oranı azalıyor... İstanbul ve İzmir barajlarında oran sıcak havalarla birlikte düşüşe geçti.

BARAJLARDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 62.29 seviyesine geldi.

İstanbul'da en düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 31 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 74 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.

İZSU verilerine göre ise kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçtiğimiz yılın temmuz ayında 37,55 olan su doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 24,65'e düştü.

REKOR SICAKLIKLAR VE KURAKLIK TEHDİDİ

Rekor sıcaklıklar ülkeyi kasıp kavururken geçtiğimiz günlerde de AKOM'dan yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olacağı açıklaması yapıldı.

Sıcaklıkların azalmayıp gittikçe artacağını belirten uzmanlar kuraklık tehlikesine de dikkat çekti.

YAZ MEVSİMİ 4 AYA ÇIKACAK!

Öte yandan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir sıcaklıkların devam edip etmeyeceği konusunda tgrthaber.com'a özel açıklamalar yapmıştı.

Önümüzdeki günlerde hafif bir serinleme yaşanacağının altını çizen Özdemir Eylül ayında serinleme bekleyenler için ise kötü haberi verdi. Sıcaklıklar Eylül ayında da devam edecek...