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Resmi Gazete'de bazı fakülte ve enstitülere kapatılma kararı yayımlandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Eylül 2024 01:28 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 01:35
Resmi Gazete&#039;de bazı fakülte ve enstitülere kapatılma kararı yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Eylül kararına göre bazı üniversitelerin fakülteleri kapatılarak yerine yeni fakülte kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü ve bazı enstitüler de kapatılarak yerine yeni isimli fakülteler açıldı. İşte kararlar...

Cumhurbaşkanı​ kararıyla bazı üniversitelere bağlı fakültelerin ve enstitülerin kapatılarak yerine açılacak yeni bölümlerin kararı yayımlandı. Resmi Gazete'nin 20 Eylül'de yayımlanan kararında bir fakülte, üç enstitü ve bir yüksekokul kapatıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AYDIN DOĞAN İLETİŞİM ENSTİTÜSÜ KAPATILDI

Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi. Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de bazı fakülte ve enstitülere kapatılma kararı yayımlandı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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