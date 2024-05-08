Resmi Gazete'de ilan edildi: Hukuk Mesleklerine Giriş sınavı detayları belli oldu

08 May 2024 01:01 - Güncelleme : 08 May 2024 01:31

ÖSYM tarafından yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş ve İdari Yargı Ön Sınavlarının yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik 24 Ekim 2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar ve 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gelişmeyi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Vatandaşlarımıza daha kaliteli hukuk hizmetinin sunulması amacıyla hayata geçirdiğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavıyla ilgili çalışmalarını tamamladığımız yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak.

Avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmak gerekecek.

Sınav, 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim."