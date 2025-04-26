Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Hangi hatlarda geçerli olacağı ve uygulamanın detayları Resmi Gazete’de yayımlanan kararla netleşti. İşte ücretsiz seyahat imkânı sunulacak o seferler…

1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz sağlanacak. Uygulama kapsamında, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda yolculuk edenler bu iki resmi tatil gününde ücret ödemeyecek.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, söz konusu uygulamanın 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günleri geçerli olacağı belirtildi.