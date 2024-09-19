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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 ilde idare mahkemesi kurulacak

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Eylül 2024 01:54 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 01:56
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı: 2 ilde idare mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanlığınca, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 214'e yükseldi.

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Burdur​ İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Burdur olarak belirlenmesine ve Karabük​ İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Karabük olarak belirlenmesine karar verildi.

"İDARE MAHKEME SAYISI 214'E YÜKSELTİLDİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesinin kurulduğunu bildirdi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214'e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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