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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 Kasım 2024 01:42 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 01:59
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti.

Bazı köylere ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı​ kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tokat​'ın Reşadiye​ ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti - 1. Resim

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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