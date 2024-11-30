Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 Kasım 2024 01:42 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 01:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti.
Bazı köylere ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr