Resmi Gazete'de yayımlandı: Bilecik'teki kanyon kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ocak 2025 03:21 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 03:25
Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Bilecik'teki Harmankaya Kanyonu kesin korunacak hassas alanlara dahil edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Harmankaya Kanyonu Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı