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 | Yusuf Özgür Bülbül

Fahrettin Altun'a yeni görev! İşte yerine gelen isim: Karar Resmi Gazete'de

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanı oldu. Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Görev değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Fahrettin Altun'a yeni görev! İşte yerine gelen isim: Karar Resmi Gazete'de
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 00:13
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 01:03

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

FAHRETTİN ALTUN'A YENİ GÖREV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na atandı. Yerine ise İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

Fahrettin Altun'a yeni görev! İşte yerine gelen isim: Karar Resmi Gazete'de

Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1 Ocak 1970 tarihinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yapmıştır.

Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi'nde başlayan Duran, burada araştırma görevliliğinden bölüm başkanlığına kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2010-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

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#Türkiye Politikaları
#Gündem
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