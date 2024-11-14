Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu Başdenetçiliğine yeni isim! 

14 Kasım 2024 04:05 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 04:47

Kamu Başdenetçiliğine Mehmet Akarca’nın seçilmesinde dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Görevi sona erecek olan Şeref Malkoç’un yerine geçecek olan Eski Yargıtay Başkanı Akarca, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 3 aday arasından 264 oyla seçildiği öğrenildi.

Resmi Gazete’de yer alan TBMM​ Kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurulun 12.11.2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet Akarca​ Kamu Başdenetçiliğine seçildi.

3 İSİM ARASINDAN OYLAMA

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon tarafından Kamu Başdenetçisi adayı olarak bildirilen Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasında seçim yapılacağını bildirdi.

Karaca'nın, Genel Kurulda adayların isimlerini okutmasının ardından Kamu Başdenetçisi seçimine geçildi.

Adaylar, ilk 2 turda gerekli 3'te 2 çoğunluk olan 400 milletvekilinin oyunu alamadı. Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadığı için adaylardan en fazla oy alan Mehmet Akarca ile Burhanettin Sağsöz dördüncü oylamaya kaldı.

Toplam 276 oyun kullanıldığı dördüncü oylamada, 264 oy alan Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi oldu. Sağsöz ise oy alamadı, 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Bütün oylamaların gizli yapıldığı Kamu Başdenetçiliği seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Karaca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

Siirt'in Şirvan ilçesinde 1963'te doğan Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Uşak, Van, Aydın'da hakimlik, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Akarca, 2010 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen ve 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrılan Akarca, evli ve iki çocuk babası.