Resmi Gazete'de yayınlandı! Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin değişiklik belli oldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 00:46 - Güncelleme : 14 May 2024 00:48
Sözleşmeli öğretmen alımında KPSS puanı ve sözle puan hesaplanmasına ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kamuya sözleşmeli öğretmen alımına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı