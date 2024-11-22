Restoran yangınında kahreden detay! Telefonunu kurtarmak için alevlerin arasına daldı çıkamadı

22 Kasım 2024 13:24 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:30

Afyonkarahisar’da dün bir restoranda meydana gelen yangında hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadın çalışanın yangından kurtulduğu, ancak çalıştığı mutfakta kalan cep telefonunu almak için tekrar geri girince çıkamadığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının cenazesinde eşinin gözyaşları içindeki feryatları yürekleri dağladı.

Afyonkarahisar-İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda, dün müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu.

Alevler kısa sürede iş yerini sararken yangın​, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

1 KADIN ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Olayda restoran çalışanı 1 kadın hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden Hanım Çakır (44), merkeze bağlı Salar beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

TELEFONUNU ALMAK İÇİN GİRDİ

Evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenilen Hanım Çakır’ın iş yerinde bulaşıkçı olarak çalıştığı belirtildi. Yangından kurtulan kadının, çalıştığı yerde unuttuğu cep telefonunu almak için geri girdiği ve bir daha çıkamadığı öğrenildi.

ACILI EŞİN FERYADI

Yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edilen Çakır'ın cenazesi, memleketi Salar beldesinde Afyonkarahisar​ İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninde Yahya Çakır, ölen karısının arkasından, “4 evladım yetim kaldı. Karagözlü anam, ben ne yapacağım?” diyerek feryat etti.

Cenaze törenine AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de katıldı.