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 | Banu İriç

Restoranda kadınlara yönelik küfür içerikli bardaklar tepki çekti! Valilik harekete geçti

İstanbul'un Kuzguncuk semtindeki bir restoranda bardaklar üzerinde yer alan küfürlü ve kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler tepki çekti. İstanbul Valiliği restoran hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Restoranda kadınlara yönelik küfür içerikli bardaklar tepki çekti! Valilik harekete geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 21:00

'un ilçesinin Kuzguncuk semtindeki bir içkili restoranda bardaklar üzerinde kadınlara yönelik ayrıştırıcı ve küfür içerikli ifade ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Valiliği harekete geçti.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Üsküdar Kaymakamlığı koordinasyonuyla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, SGK, Emniyet ve diğer kurumların katılımıyla denetim yapıldığını duyurdu.

Restoranda kadınlara yönelik küfür içerikli bardaklar tepki çekti! Valilik harekete geçti

"KADINLARA YÖNELİK AŞAĞILAYICI İFADELER MEZE NİYETİNE SUNULAMAZ"
Vali Gül kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadelerin "meze niyetine" sunulmasının ve magazin unsuru gibi paylaşımının kabul edilemez olduğunu ifade ederek "Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur." dedi.

Vali Gül şunları söyledi:

Kuzguncuk’taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır.

Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir.

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez.

Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur.

https://x.com/gul_davut/status/1942277801836433619

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ETİKETLER
#istanbul
#Üsküdar
#çalışmak
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