Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Alpöge, yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla hipotezi çözdüğü iddiasını yineledi. Peki, Riemann hipotezi gerçekten çözüldü mü?

RİEMANN HİPOTEZİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Riemann hipotezinin çözüldüğü henüz matematik dünyası tarafından resmen kabul edilmiş değil. Türk matematikçi Levent Alpöge, yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla 167 yıllık problemi çözdüğünü öne sürse de iddia edilen kanıtın bağımsız uzmanlar tarafından incelenerek doğrulanması gerekiyor.

Alpöge'nin duyurusu matematik çevrelerinde büyük yankı uyandırırken, çalışmanın henüz bilim dünyasında kabul gören kesin bir ispat niteliği kazandığı söylenemiyor. Dolayısıyla Riemann hipotezi, mevcut durumda çözülememiş Milenyum Problemleri arasında yer almaya devam ediyor.

LEVENT ALPÖGE'NİN 250 BİN SAYFALIK ÇÖZÜM AÇIKLAMASI

Riemann hipotezine ilişkin açıklamasında çözümün 250 bin sayfayı aşabileceğini belirten Levent Alpöge, 24 Kasım'da yaptığı yeni duyuruda bu ifadenin şaka olduğunu açıkladı. Büyük sayıları komik bulduğu için böyle bir mizah yaptığını söyleyen Alpöge, açıklamasının beklediğinden çok daha ciddi algılandığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kullandığı matematiksel ifadelerle şaka yaptığını anlatmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını belirten Alpöge, yaşananların ardından akademik çalışmalarda mizahın kullanılmaması gerektiğini daha iyi anladığını dile getirdi. Matematiksel ispatların bilgisayar ortamında doğrulanmasını sağlayan Lean sistemindeki kodlarına yönelik eleştirileri de kabul eden Alpöge, çalışmalarını daha düzenli hale getirmesi gerektiğini söyledi.

LEVENT ALPÖGE RIEMANN HİPOTEZİNİ NASIL ÇÖZDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ?

Anthropic'te yapay zekâ araştırmacısı olarak çalışan Levent Alpöge, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada Claude'un yardımıyla Riemann hipotezine ilişkin bir çözüm geliştirdiğini duyurdu. Alpöge, kanıtın Lean adlı programlama diliyle yazılmış sürümünü paylaştığını belirtti.

Lean, matematiksel argümanların bilgisayar ortamında biçimsel olarak ifade edilmesini ve denetlenmesini sağlayan bir sistem olarak kullanılıyor. Alpöge'nin çalışmasının derlenebildiğine ilişkin açıklamalar yapılsa da bu durum, matematiksel kanıtın tüm yönleriyle doğru olduğunun ve hipotezi kesin olarak çözdüğünün kabul edilmesi için tek başına yeterli değil.

RIEMANN HİPOTEZİ NEDİR?

Alman matematikçi Bernhard Riemann tarafından 1859 yılında ortaya atılan Riemann hipotezi, asal sayıların dağılımıyla ilgili matematiğin en önemli açık problemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Hipotez, Riemann zeta fonksiyonunun trivial olmayan tüm sıfırlarının karmaşık düzlemde gerçek kısmı 1/2 olan doğru üzerinde bulunduğunu öne sürüyor. Bu varsayımın kanıtlanması, asal sayıların dağılımına ilişkin matematiksel anlayışta önemli bir gelişme sağlayabilir.

Clay Matematik Enstitüsü tarafından belirlenen yedi Milenyum Problemi arasında yer alan Riemann hipotezinin çözümü için 1 milyon dolarlık ödül bulunuyor. Bugüne kadar çok sayıda sıfırın hipotezle uyumlu olduğu hesaplamalarla gösterilse de tüm durumları kapsayan ve matematik dünyasınca kabul edilmiş kesin bir ispat henüz ortaya konulmadı.