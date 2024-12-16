Rim'in dedesi Halid Nebhan Gazze'de şehit edildi!

16 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:33

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim'in "gözlerinin içini öperek" vedalaşan Gazzeli Halid Nebhan da şehit oldu. İşte detaylar...

Gazze Şeridi'nde yaşanan son olaylar, bölgedeki insani dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Halid Nebhan, 3 yaşındaki torunu Rim ile birlikte yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. Nebhan, İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit oldu. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Şehit Olma Tarihi: 16 Aralık 2024

Olay Yeri: Gazze Şeridi

Torunu Rim: Halid Nebhan'ın son anlarında yanında olan Rim, dedesiyle birlikte duygusal bir veda gerçekleştirdi. Nebhan, torununa "gözlerinin içini öperek" veda etmişti...

"BACAĞIN CENNETE GİTTİ, NUR OLARAK DÖNECEK": GAZZE'DE UMUT VE TESELLİ SÖZLERİ

Gazze'de İsrail saldırılarının doğurduğu acı ve yıkımın ortasında, umut ve teselli sözleri yankılandı. Bacaklarından yaralanan ve ampütasyon geçiren genç bir Filistinli kızın yanında olan Halid Nebhan, yürek burkan bir olay karşısında inanç ve teselli dolu sözlerle kalplere dokunmuştu.

Nebhan, kızın acısına ortak olurken, "Olsun. Bacağın senden önce cennete gitti. Ahirette bir nur olarak sana gelecek. Allah'ın izniyle iyileşeceksin, iyi olacaksın, yapay bacak takacaklar, tekrar yürüyebilecek, eskisi gibi hayatını yaşayabileceksin." diyerek, kızın umudunu yeşertmişti.

"Asla şunu unutma; veren de alan da Allah'tır, bize ayağı Allah verdi, o da dilediği gibi alır. Eğer emanetini almak istiyorsa alır, bu can onundur, biz de ona aitiz." sözleriyle de, kızın ve ailesinin yaşadığı acıyı Allah'ın takdiri olarak kabul etmeleri gerektiğini hatırlatmıştı.

Nebhan'ın "Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz. Her şey Allah'ındır, bizi alırsa razı oluruz ve 'Elhamdülillah' deriz." sözleri ise, ölüm karşısında bile teslimiyet ve tevekkülün önemini vurgulamıştı.

Gazze'de yaşanan acılar karşısında Nebhan'ın sözleri, hem kızın hem de tüm Filistin halkının kalplerine dokunmuş, umut ve teselli olmuştu. Bu zorlu dönemde, Nebhan'ın sözleri, inanç ve teslimiyetin gücünü göstererek, yaşama sevincini yeniden yakalamaya vesile olmuştu...

Halid Nebhan, Gazze'de tanınan bir ismiydi. Ailesine olan düşkünlüğü ve topluma katkılarıyla tanınan Nebhan, bölgedeki çatışmaların ortasında kalmış bir aile babasıydı. Şehit olması, ailesi ve çevresi için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Nebhan'ın şehit edilmesi, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, olayın insani boyutunu vurgulayarak, savaşın getirdiği acıları dile getirdiler. Birçok kişi, Halid Nebhan'ın torunuyla olan son anlarını paylaşarak, bu trajik olayın unutulmaması gerektiğini dile getirdi...

Halid Nebhan'ın şehit edilmesi, Gazze'deki çatışmaların ne denli yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ailelerin yaşadığı acılar, savaşın korkunç ama bir o kadar da gerçek yüzünü gösteriyor. Bu tür olayların sona ermesi ve barışın sağlanması, tüm dünyanın ortak dileği oldu.

Bu trajik olay, sadece bir ailenin değil, tüm insanlığın kaybıdır. Halid Nebhan ve onun gibi hayatını kaybedenler, barış ve huzur içinde bir dünya için hatırlanmalı, hatırlanmaya devam etmelidir!