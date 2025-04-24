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 | Özge Sönmez

Riskli bina sayısı açıklandı! Bakanlardan büyük İstanbul depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, İstanbul'daki riskli bina sayısını açıkladı.

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Riskli bina sayısı açıklandı! Bakanlardan büyük İstanbul depremi açıklaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 13:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA BERABER AYAKTA"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirildi. Çok şükür can kaybı yaşanmadı.

Deprem kaynaklı yaralı yok. 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. 903 araç ve 11 bin 482 personel görevlendirdik.

Barınma olarak 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerde 50 bine yakın vatandaşımız okullarda lojmanlarda barındırıldı.

99 Kızılay'a ait olmak üzere ikram aracı, 286 araç ve 1508 personel ve gönüllü sayısına ulaştık. 308 dağıtım noktasında çorba, kumanya ve su dağıtıldı.

Bütün arkadaşlarımın her birine Bakan olarak teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber ayaktadır. Evlerine girmeyen vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili güvenlik birimlerimiz cansiperane onları beklediler.

Dün gece geç vakitte de olsa AFAD Bilim Kurulumuzun açıklaması oldu. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, 112'ye arayıp bilgi vermesini artçılara karşı da tedbiri elden bırakmamasını da önemle rica ediyoruz.

Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamasını dikkate almasını rica ediyoruz. Teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Riskli bina sayısı açıklandı! Bakanlardan büyük İstanbul depremi açıklaması

"1,5 MİLYON RİSKLİ BİNA VAR"

Bakan Kurum'un açıklamaları ise şöyle:

Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik.

39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz.

1,5 milyon riskli bina var. Yüzde 30'u acilen dönüştürülmeli.

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