Rize'de 2 PTT çalışanını öldürmüştü! 'Pes' dedirten savunma: 'Şeker krizine girdim'

09 Ocak 2025 15:56 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:58

Rize'de meydana gelen kan donduran olayda 2 PTT çalışanı silahla öldürülmüştü. Zanlı Hakan Kocaman'ın ifadesi ortaya çıktı. Kocaman'ın ifadesinde, "Şeker hastalığı nedeniyle büyük ihtimalle krize girdim. Olayın olma nedeni şeker hastalığı ve babamın üzerimdeki etkisidir” dedi.

Korkunç olay 7 Ocak'ta Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana geldi. Hakan Kocaman isimli kişi babasına ait banka kartını kendisine teslim edilmemesine sinirlenerek PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'a kurşun yağdırdı. 2 PTT çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Zanlı Hakan Kocaman'ın ifadesinde “Yaklaşık 3-4 yıldır şeker hastasıyım. Ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Şeker hastalığı nedeniyle büyük ihtimalle krize girdim korkup silahımı çıkardım kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığı ve babamın üzerimdeki etkisidir” dedi.

Öte yandan zanlının daha önce silahla adam yaralama suçundan tutuklandığı, denetimli serbestlik ile serbest kaldığı ve ayrıca sicilinde darp, silah taşıma gibi suçlarında bulunduğu öğrenildi.