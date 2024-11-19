Rize'de depremin ardından şimdi de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 08:34 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:38
Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Geçtiğimiz günlerde 4.7 büyüklüğünde depremle sarsılan Rize'de şimdi de heyelan meydana geldi. Çayeli'nin Çarşıbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
UZMANLAR UYARMIŞTI
Uzmanlar yaşanan depremin ardından Rize'de heyelan olabileceği konusunda günler önceden uyarılarda bulunmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı