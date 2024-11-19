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Rize'de depremin ardından şimdi de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Kasım 2024 08:34 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:38

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geçtiğimiz günlerde 4.7 büyüklüğünde depremle sarsılan Rize​'de şimdi de heyelan​ meydana geldi. Çayeli​'nin Çarşıbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

UZMANLAR UYARMIŞTI

Uzmanlar yaşanan depremin ardından Rize'de heyelan olabileceği konusunda günler önceden uyarılarda bulunmuştu. 

Rize'de heyelan meydana geldi! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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