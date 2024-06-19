Rize’de jandarma üsteğmen eşini öldürme şüphesinden tutuklandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 03:30 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 03:53
Rize’de görev yapan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşini öldürdüğü şüphesiyle mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Rize’nin Kalkandere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanlarında yaşayan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet E., eşi Aylin E.’yi vurduğu iddiası ile gözaltına alınmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Üsteğmen , çıkarıldığı mahkemece eşini öldürme şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aylin E.'nin cenazesi ise yarın Artvin merkeze bağlı Erenler köyünde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı