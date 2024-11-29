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Rize’de öğrenci servisi ile çarpışan cip dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Kasım 2024 18:30 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:31
Rize’de öğrenci servisi ile çarpışan cip dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var!

Rize’de öğrenci servisi ile cip çarpıştı. Dereye uçan cipin sürücüsü, iplerle bağlanan sedyeyle yaklaşık 10 metreden yukarı çekilerek kurtarıldı. Servis sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Feci kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi…

Rize’de öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 9’u öğrenci 10 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle dereye uçan cipin sürücüsü, iplerle bağlanan sedyeyle yaklaşık 10 metreden yukarı çekilerek kurtarılırken, servis sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza​, Güneysu ilçesi Ulucami köyünde meydana geldi.

Rize’de öğrenci servisi ile çarpışan cip dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can S. idaresindeki öğrenci servisi ile Soner Ç. (35) idaresindeki cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, yoldan çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada dereye düşen cipin içerisinde sıkışan Soner Ç. için kurtarma çalışması yapıldı.

Rize’de öğrenci servisi ile çarpışan cip dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var! - 2. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İplerle dere yatağına inen ekipler Soner Ç.’yi bulunduğu yerden çıkararak sedyeye yerleştirdi. Sonrasında yaralının içerisinde bulunduğu sedye iplerle yaklaşık 10 metre boyunca yukarıya çekildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Soner Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan servisteki Eyma Y., Ereva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Esma Y., Feyza T., Emin Y. isimli öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rize’de öğrenci servisi ile çarpışan cip dereye uçtu: Çok sayıda yaralı var! - 3. Resim

EHLİYETİ YOKMUŞ!

Kaza sonrası yapılan incelemelerde servis sürücüsü Ahmet Can S.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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