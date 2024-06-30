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Rize'nin Ovit Yaylası'na yaz keyfi yapmaya gidenler yağan karla şaşkınlığa uğradı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 21:38 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 21:42

Ovit Yaylası'na Haziran ayı sonunda kar yağdı. Nadir görülen bu anları cep telefonları kamerasıyla kayıt altına aldılar.

 İkizdere'de 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağışı başladı. Haziran ayında bembeyaz olan yaylada oluşan görüntü turistlerin ve bölge halkının ilgisini çekti.

Rize'nin Ovit Yaylası'na yaz keyfi yapmaya gidenler yağan karla şaşkınlığa uğradı - 1. Resim

Yaylada bulunan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Haziran ayında yağan karı gören vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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