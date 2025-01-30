Roblox ve Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı

30 Ocak 2025 20:35 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 20:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord yasağında gelinen son durumu açıkladı. Çocuklara yönelik planlanan sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili çalışmalarına da değinen Uraloğlu tasarladıkları denetim mekanizmasının üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan, bu yaş grubundaki bireylerin sosyal medyadan fayda sağlamak yerine zarar görebileceğini belirterek, 2025 yılı içinde bu konuda yasal düzenlemeler yapılacağını duyurdu. Sosyal medya platformlarının zararlarının minimize edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların hesap açmasının engellenmesi gibi adımların değerlendirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"16 yaşının altındaki gençlerimiz, çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizde yaşanan bazı olaylar, bunun neden gerekli olduğuna dair bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalarımız olacak."

ROBLOX VE DİSCORD AÇILABİLİR

Dünyadaki uygulamalara da dikkat çeken Bakan, çocukların belirli bir olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra sosyal medya kullanmalarının daha sağlıklı olacağını vurguladı. "Mesela baktığınızda evlenme yaşı 18’dir, ehliyet alma yaşı 17’dir. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe, bir yaşa gelmiş olmaları gerekir." dedi.

Bazı ülkelerde ebeveyn izniyle sosyal medya hesabı açılmasına izin verildiğini ancak Türkiye’de böyle bir yöntemin düşünülmediğini belirten Uraloğlu, "16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan oyun platformlarıyla ilgili yapılan çalışmalara da değinen Uraloğlu, Discord ve Roblox gibi platformların sosyal medya olarak değerlendirilmediğini ancak bazı içeriklerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. "Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim istemiyoruz ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bir düzenleme olacak." dedi. Platformların Türkiye’de temsilci bulundurmasının önemine değinen Uraloğlu, şirketlerle yapılan görüşmeler sonucunda hukuki sürecin şekilleneceğini ifade etti.

Uraloğlu "Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek." dedi.