Robot süpürge alev alev yandı, bir anda bomba gibi patladı!

05 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:42

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Antalya'nın Finike ilçesinde bir müşterinin tamir için bıraktığı şarjlı robot süpürgeyi onaran Elektronikçi Orhan Çakıroğlu'nun şarja bıraktığı süpürge yanmaya başladı.

Süpürgenin alev aldığını gören Çakıroğlu, neye uğradığını şaşırdı. Dışarıya çıkardığı süpürgeyi inceleyen tamirci, bir anda yaşanan patlamayla büyük panik yaşadı. Yanmaya devam eden süpürge kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ALEV ALIP YANMAYA BAŞLADI"

Olay anını anlatan Orhan Çakıroğlu, “Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamirini yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. Süpürgeyi test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev alıp yanmaya başladı. Hemen müdahale edip dışarıya attık. İçindeki pilleri yerinden çıkarttık ancak fayda etmedi, patlamaya devam etti” dedi.

"UCUZ ATLATTIK"

Şarjlı ürünlerinin evde şarja takıldıktan sonra bırakıp gidilmemesi gerektiği uyarısında bulunan Çakıroğlu, “Elektronik ürünlerin ne zaman nasıl bir arıza açacağını, biz bu işin ustası olmamıza rağmen bilemiyoruz. Allah korudu, işyerimizde yangına da sebebiyet verebilirdi. Gece olsaydı daha kötü olurdu, ucuz atlattık” dedi.