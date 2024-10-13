Rojin Kabaiş 16 gündür aranıyor! Ekipler bir bölgeye yoğunlaştı

13 Ekim 2024 12:26 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 12:29

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 16 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken ekipler bir bölgeye yoğunlaşmış durumda...

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR!

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Van Valiliği'nin koordinasyonunda hem gölde hem de kıyı bölgelerinde kesintisiz sürüyor.

VAN GÖLÜ'NÜN DERİNLİKLERİ TARANIYOR

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği, Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri su altı görüntüleme cihazlarını kullanarak gölün derinliklerini tarıyor.

SONAR CİHAZLARI DA DEVREDE

Kayıp genç kızın bulunması için yürütülen aramalarda, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen, daha iyi görüntü kalitesine sahip yandan taramalı sonar cihazları da devreye alındı.

EKİPLER BİR BÖLGEYE YOĞUNLAŞTI

Kıyıdaki ekipler ise sahile yakın yerleşim yerleri, Bardakçı Mahallesi'ndeki terk edilmiş yapılar, sazlık alanlar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim’de sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu duyurduğu bölgeyi sürekli kontrol ediyor.