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Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 16:39 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:49

Van'da günlerdir aranan Rojin Kabaiş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Gölü kıyısında Rojjin Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu duyurdu.

Van’da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 13'üncü gününde de devam ediyor. Kayıp genç kızın bulunması için ekipler seferber oldu. Türkiye​'nin yakından takip ettiği 'Rojin Kabaiş' olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Van​ Gölü kıyısında Rojin'e ait başörtüsü bulunduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu - 1. Resim

ROJİN'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği görülüyor.

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Van Gölü'nde elbise parçaları bulundu - 1. Resim

Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
van gölüvantürkiye

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Cem10 Ekim 2024 16:49

Umarım rojin kabaiş yakalanır ve ailesine kavuşur

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