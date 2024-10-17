Rojin Kabaiş ölümünde sır perdesi aralanıyor! Google aramaları ortaya çıktı

17 Ekim 2024 10:18 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:59

Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni sahilde bulunan Rojin Kabaiş'in Google üzerinden yaptığı aramalar ortaya çıktı. 'Otopsi nasıl yapılır?' gibi soruları aratan Rojin'in kütüphaneden aldığı kitap da dikkat çekti. İşte detaylar...

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş​ çakıl taşı toplamaya gittiği sahilden bir daha geri dönmedi. 18 gün sonra cansız bedeni sahilde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rojin'in hayatını kaybetmeden önce telefonda yaptığı Google aramaları şaşkına çevirdi.

"OTOPSİ NASIL YAPILIR?"

Ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Rojin'in Google üzerinden yaptığı aramalara dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Buna göre Rojin; 'Otopsi nasıl yapılır?', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?', 'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' konu başlıklarında aramalar yaptı.

KÜTÜPHANEDEN ALDIĞI KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Rojin'in ölmeden önce kütüphaneden Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor' kitabını aldığı ortaya çıktı. Kitabın konusu ise şöyle; Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır. Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır.