Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2 farklı erkek DNA'sı tespit edildi

11 Aralık 2024 07:35 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 07:44

Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında otopside 5 adet tırnak ve 79 adet numune alınarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. Raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. İşte tüm detaylar...

Van​ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasından 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. Adli tıp makamları, bu DNA örneklerinin bir cinsel saldırı olamayacağı, bulaş yöntemiyle geçmiş olduğunu değerlendiriyor.

ÖLÜMÜ 'SUDA BOĞULMA'

Ön inceleme otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlanmazken, Jandarma Kriminal Başkanlığında kıyafet numunelerinde yapılan incelemede de şüpheli (sperm veya meni) bir durum tespit edilmedi. Adli Tıp raporunda, darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanmadığı, travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, toksik madde bulunmadığı, cinsel bölgesinden alınan doku örneklerinde sperm ve farklı DNA profili tespit edilmediği, cinsel dokunulmazlığının ihlal edildiğine dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi. Raporda Rojin'in ölümünün 'suda boğulma' sonucu gerçekleştiği ancak olayın intihar mı, kazara mı veya başkası tarafından mı gerçekleştirildiğine ilişkin tıbben değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

2 FARKLI ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; raporda, Rojin'in göğüs ve karın bölgesinde ikisi farklı erkeğe ait üç adet DNA profili tespit edildi. Adli tıp makamları, bu DNA örneklerinin bir cinsel saldırı olamayacağı, bulaş yöntemiyle geçmiş olduğunu değerlendiriyor. Ancak başsavcılık bu görüşe rağmen söz konusu DNA örneklerinin kime ait olduğunu belirlemek için çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

20 CESETTEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Rojin'den önce Adli Tıp'ta otopsisi yapılan yaklaşık 20 kişiye ait cesetlerde DNA izi arandı. Ancak Rojin'de ulaşılan 2 DNA örneği bunlarla uyumluluk göstermedi. Bu kez DNA'ların otopsi ekibinde görevli doktorlardan geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Fakat ekipteki DNA'lar da uyuşmadı.

40 KİŞİ DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Bu kez Rojin'in cenazesine ulaşılan bölgede bulunan 40 kişiden DNA örneği alındı ancak sonuç yine değişmedi. İki erkeğe ait olduğu belirtilen DNA'ların kimliği bulununcaya kadar araştırmalarının devam edeceği kaydedildi.

HTS ANALİZLERİ YAPILARAK 16 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan Rojin soruşturmasında polisin ve savcılığın seferberliği de dikkat çekti. Üniversiteye ait 350 saatlik, çevre köylere ait 275 saatlik ve 20 saatlik araç kameraları görüntüsü incelendi. HTS analizleri yapılarak 16 kişinin ifadesine başvuruldu.

280 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Coşkun koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Murat Fuçular tarafından Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin 280 kişilik özel ekip kuruldu. Ekibin yarısı cinayet ihtimali yarısı intihar olasılığı üzerinde çalıştı.

275 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Özel ekip, 18 gün boyunca Van Gölü üzerinde 24 saat esaslı 2 polis helikopteri, 1 İHA, 2 gemi, 5 bot, 20 dalgıç, 1 sonar radar cihazı, 2 adet kadavra köpeği ile çalışmalar yaptı. Bardakçı ve Çitiören mahallelerinde 275 saat görüntü incelendi. İki mahalledeki tüm ev ve müştemilatları arandı.

200 OLASI ŞÜPHELİ HAKKINDA DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILDI

Van'daki tüm mobeselerden 750 saat görüntü izlenirken Van'a giriş çıkış yapan yaklaşık 7 bin araç üzerinde PTS (plaka tanıma sistemi) çalışması yapıldı. Van'da ve Diyarbakır'da araç kiralayan, otel kaydı olan tüm şahıslar incelendi. 200 olası şüpheli kişi incelemeye tabi tutuldu.

TELEFONUNDA İLGİNÇ ARAMALAR

Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün, 'otopsi nedir', 'cesetler nerede yıkanır', 'cennet nasıl bir yerdir', 'cennet ile ilgili ayetler nelerdir', 'ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'kulak ameliyatı sonrası stres', 'stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aratmaların olduğu tespit edildi. Rojin'in kullandığı tüm hatların olası şüphelileri tespit etmek adına son 10 yıllık geriye dönük HTS araştırması yapılarak dosyaya girdiği öğrenildi.