Rojin Kabaiş'in acılı babası konuştu! Öldürüldüğünü iddia etti, 'idam' istedi

16 Ekim 2024 23:59 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:03

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in acılı babası konuştu. Kızının öldürüldüğünü iddia eden baba, 'idam' çağrısı yaptı.

Kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş​'in cansız bedenine 18 gün sonra ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van​'da 18 gündür kayıp​ olan Rojin Kabaiş​'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirmişti. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in adli tıp raporunda darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Rojin Kabaiş'in acılı babası ise konu hakkında ilk kez konuştu.

Ön otopside herhangi bir şüpheli bulgu yer almazken, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının intihar​ etmediğini, cinayet sonrası öldürüldüğünü belirtti.

Acılı babanın açıklamaları şu şekilde:

ROJİN'İN BABASINDAN İDAM ÇAĞRISI!

"Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar. Diyor 'çocuğun gelmemiş'. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden. Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki; 'Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım'. Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler onları.

Zararsız küçücük Rojin'den ne istediler. Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar. 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı.

"BİRİLERİ ÇOCUĞUMUN BAŞINA BİR ŞEYLER AÇTI"

Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?"