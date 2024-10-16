Rojin Kabaiş'in ölümüne dair ilk detaylar ortaya çıktı! Elbise ve darp detayı dikkat çekti

16 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:44

Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulundu. Kahreden ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Rojin'in kıyıya vuran bedeninin uzun süre suda kaldığı, kıyafetlerinin üzerinde olduğu ve gözle yapılan ilk muayenede herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Van​ Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş​, 27 Eylül tarihinde çakıl taşı toplamak için gittiği sahilden bir daha geri dönmedi. Sahile gideceğini söyleyen Rojin, kendisiyle gelmesi için arkadaşına da teklifte bulundu. Arkadaşından olumsuz yanıt alan Rojin'in taş toplamaya tek başına gittiği tespit edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Rojin'den haber alamayan arkadaşlarının 28 Eylül günü durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde Rojin'e ait telefon, su ve kek sahilde bulundu. Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

UZUN SÜRE SUDA KALDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan aramalar sonucu Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. İlk belirlemelere göre, Rojin'in cesedinin uzun süre suda kaldığı anlaşıldı. Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve her hangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı.

ROJİN2İN TABUTUNU KADINLAR OMUZLADI

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.