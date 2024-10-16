Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu açıklandı: Darp ve cebir izine rastlanmadı

16 Ekim 2024 14:05 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:30

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rojin Kabaiş'in ön otopsi rapor açıklandı.

Kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş​'in cansız bedenine 18 gün sonra ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van​'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirmişti. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırındaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

UZUN SÜRE SUDA KALMAYA BAĞLI DEFORMASYON

Kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulgunun tespit edilmediği cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirildi.

Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.