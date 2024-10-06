Rojin Kabaiş'ten 9 gündür haber yok! Telefonundaki bilgiler çok kritik

06 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 10:07

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Genç kızın son görüldüğü Van Gölü ve çevresi termal kameralarla taranmaya başlandı. Olayın aydınlanmasında Rojin'in telefonundaki bilgilerin kritik rol oynayacağı düşünülüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan Rojin Kabaiş, geçtiğimiz 27 Eylül günü yurtta yemek yiyip dışarı çıkmıştı. O günden beri Rojin Kabaiş'ten haber alınamıyor. Son olarak Van Gölü civarında görülen Rojin'in bulunması için ekipler çalışmaları o bölgede yoğunlaştırdı.

Genç kızı bulmak için başlatılan çalışmalar genişletildi. Bir yandan AFAD ve gönüllülerden oluşan 100'ün üzerindeki ekip fiziki aramalara devam ederken diğer yandan da termal kamerayla bölge taranmaya başlandı.

İSKELE SAHİL BÖLGESİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Arama çalışmalarında 9. güne girilmesine rağmen Rojin'e dair herhangi bir iz bulunamadı. Daha önce YYÜ sahili ile Bardakçı arasındaki bölgede tekne ve botlarla arama yapan ekipler, bugün ise çalışmalarını İskele Sahili yönüne kaydırdı.

TELEFONUNDAKİ BİLGİLER KRİTİK ROL OYNUYOR

Öte yandan Ankara'ya gönderilen Rojin'in telefonun kilidi halen açılamadı. Olayın aydınlanmasında telefonun içindeki bilgilerin kritik rol oynayacağı tahmin ediliyor.