Üniversite öğrencisi Rojin sırra kadem bastı! KYK yurdunda çekilen görüntüleri ortaya çıktı

01 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:31

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bu yıl başlayan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ten 4 gündür haber alınamıyor. Van Gölü'nün kıyısında telefonu ve eşyaları bulunan Kabaiş'in yurtta çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Birinci Sınıf Öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül tarihinde sırra kadem bastı. Yemek yedikten sonra Van Gölü sahilinde hava almak isteyen genç kız bir daha yurda geri dönmedi. Yolda annesi ile görüntülü konuşan ve alışveriş yapan Kabaiş, bir süre gölü seyretti.

ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ, GÖLÜ İZLEDİ, SIRRA KADEM BASTI

Daha sonra kamera açısından çıkan kızdan bir daha haber alınamadı. 28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin bulduğu cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü'nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

KYK YURDUNA YERLEŞTİRDİĞİ GÜNDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

4 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in Diyarbakır​'dan gelen babasının kızını yurda teslim ettiği görüntüler de ortaya çıktı.

Polis helikopter ve teknelerinin destek verdiği arama çalışmaları; havadan, sudan ve karadan geniş kapsamlı olarak devam ediyor.