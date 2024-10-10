Rojin'den 13 gündür haber alınamıyor! Elinde telefonuyla son görüntüleri ortaya çıktı

10 Ekim 2024 00:48 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 00:56

Van'da kaybolan ve kendisinden 13 gündür haber alınamayan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı. Üniversiteye yeni kayıt yapıtıran Rojin kayıplara karışmıştı. Yemekhanede yemek yedikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Van​'da üniversiteyi yeni kazanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Rojin Kabaiş'ten yeni bir görüntü bulundu. Okuluna kayıt yaptırıp yurtta yemeğini yiyen Rojin'in en son görüntüsü yayımlandı. Telefonuna dikkat kesildiği anlar ortaya çıktı.

ROJİN 13 GÜNDÜR KAYIP

Diyarbakır​'dan Van'a gelerek Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıfa kayıt yaptıran Rojin Kabaiş'in yurtta son görüntüleri ortaya çıktı. Son olarak 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'in o anları kayıtlara yansıdı.

TELEFONUNA BAKIYORDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği görülüyor. Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Genç kızı bulmak için tüm Türkiye'de çalışmalar sürüyor.

TELEFONDAKİ BİLGİLERE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Son olarak Rojin'in cep telefonu kilidin açılması için Ankara'ya gönderilmişti. Olayın aydınlanmasında telefonun içindeki bilgilerin kritik rol oynayacağı tahmin ediliyor.