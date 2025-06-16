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 | Baran Aksoy

ROKETSAN'a sızdı, örgüt üyelerini de ASELSAN’a yönlendirdi! FETÖ'nün kritik isimlerinden biri daha yakalandı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalardan birinde; ROKETSAN başta olmak üzere, örgütün ‘bölge’ ‘kurum’ ve sözde ‘sohbet’ imamı İshak Uysal, İstanbul’da yakalandı. 7 yıldır aranan Uysal'ın ROKETSAN’a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN’a yönlendirdiği tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 09:58

Türkiye'de terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ'nün kritik isimlerinden birinin daha deşifre edildiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipler, örgütün firari üyelerine yönelik yeni bir çalışma düzenledi.

ROKETSAN'DAN BİLGİ SIZDIRIYORMUŞ

Bora, Tayfun, Atmaca, Cirit, UMTAS ve OMTAS gibi geniş yelpazedeki güdümlü ve güdümsüz roketleri ve güdümlü füzeleriyle tanınan ROKETSAN’a FETÖ adına sızarak burada kritik faaliyetlerde bulunan İshak Uysal adlı şüphelinin, İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşıldı.

ROKETSAN'a sızdı, örgüt üyelerini de ASELSAN’a yönlendirdi! FETÖ'nün kritik isimlerinden biri daha yakalandı

KRİTİK KURUMLARA SIZMALAR

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza mahkemesince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"suçundan 2 farklı dosya kapsamında 7 yıldır firari olarak aranan hücre sorumlusunun izine Arnavutköy’de rastlandı. Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen ve birden fazla kod isim kullanarak 7 yıl boyunca kaçan Uysal’ı, başkası adına kayıtlı bir evde sahte kimlikle yakaladı.

ADI 14 ŞÜPHELİNİN İTİRAFINDA GEÇTİ

Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen Uysal’ın, "Sohbet imamı", "Bölge imamı",, "Kurum İmamı" gibi gizli faaliyetler ile örgütün ROKETSAN’dan sorumlu Müdür Yardımcılığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi görevlerde bulunduğu öğrenildi. ROKETSAN'da çalışan örgüt üyelerini ASELSAN'da çalışan bir başka FETÖ üyesi A.K.Ş.'a yönlendiren Uysal’ın, kritik öneme sahip örgüt üyelerinin telefonlarına gizli haberleşme sistemi ByLock programı yüklediği ve "himmet" adı altında bu kişilerden zorunlu para topladığı öğrenildi. Uysal'ın adı 14 FETÖ şüphelisinin itiraflarında geçti.

ROKETSAN'a sızdı, örgüt üyelerini de ASELSAN’a yönlendirdi! FETÖ'nün kritik isimlerinden biri daha yakalandı

TUTUKLANDI

Terör soruşturması kapsamında yakalanan 14 FETÖ şüphelisinin itiraflarında da adı geçen İshak Uysal, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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