Rötar yapan havayolları artık yolculara tazminat ödeyecek! Karar Karar Resmi Gazete'de

10 Aralık 2024 09:13 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:34

Havalimanlarında saatlerce uçuş için beklemeye son... Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemesiyle 3 saat ve üzeri gecikme yaşayan yolcular, havayolu şirketlerinden tazminat talep edebilecek. İç hatlarda 100 euro, dış hatlarda ise mesafeye göre 250 ila 600 euro arasında tazminat ödenecek.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, teknik ve operasyonel nedenlerle geciken uçuşlar için havayolu şirketlerine yolculara tazminat ödeme zorunluluğu getiriyor. Bu kapsamda, uçuşları 3 saat veya daha fazla geciken yolcular tazminat talebinde bulunabilecek.

TUTARLAR UÇUŞ MESAFESİNE GÖRE BELİRLENDİ

Tazminat tutarları, uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre değişiklik gösteriyor. İç hat uçuşlarında yolcular 100 euro alırken, dış hat uçuşlarında:

1500 kilometreye kadar olan uçuşlar için 250 euro,

1500-3 bin 500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 euro,

3 bin 500 kilometreden uzun uçuşlarda ise 600 euro tazminat hakkı tanınıyor.



Ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılacak.

TÜM DETAYLAR RESMİ GAZETE’DE

Değişiklik, SHY-YOLCU Yönetmeliği'nin 3. maddesinde yapılan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Havayolu şirketlerinin yolcuların mağduriyetlerini gidermesi için yapılan bu düzenleme, yolcu haklarını kapsamlı bir şekilde koruma altına almayı hedefliyor. Bu düzenleme ile mağdur olan yolcuların tazminat süreçleri daha da kolaylaştırıldı.

RÖTARDA TAZMİNAT NASIL TALEP EDİLİR?

Tazminat talebinde bulunmak isteyen yolcuların, gecikme yaşanan uçuş sonrası havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde:

Başvuru Belgeleri: Bilet bilgileri ve rötar süresini içeren belgeler sunulmalı.

Kanıt: Gecikmeyi doğrulayan resmi belgeler eklenmeli.

Ödeme: Onaylanan başvuruların ödemesi Türk Lirası üzerinden yapılacak.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE YENİ SORUMLULUKLAR

Bu düzenleme, havayolu şirketlerini operasyonel süreçlerde daha dikkatli olmaya teşvik ediyor. Yolcu memnuniyetinin artırılması için rötarların azaltılması ve yolcuların daha iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. SHGM, uygulamanın yolcu mağduriyetlerini en aza indirmeyi ve havayolu taşımacılığında güvenilirliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "İç hat uçuşlarındaki 3 saat ve üzeri rötarlar için 100 avro tazminat verilecek. Dış hat uçuşlarında ise 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 avro, 1500 ila 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 avro tazminat ödenecek" ifadelerini kullandı.